Эйе Скири подписал контракт с «Айнтрахтом»

28-летний полузащитник Эйе Скири, имевший статус свободного агента, подписал контракт с «Айнтрахтом» из Франкфурта, сообщает пресс-служба немецкого клуба.

«Айнтрахт» предложил игроку трёхлетний контракт до июня 2026 года с опцией продления ещё на один год.

Опорный полузащитник, являющийся воспитанником французского «Монпелье», стал свободным агентом после завершения четырёхлетнего договора с «Кёльном. В прошлом сезоне Бундеслиги Скири провёл 32 матча за «Кёльн», всего раз он был заменён. На счету игрока сборной Туниса семь голов и один голевой пас. Специализированный портал Transfermarkt оценивает игрока в € 13 млн.

«Кёльн» финишировал на 11-м месте в таблице чемпионата Германии, набрав 42 очка в 34 матчах. «Айтрахт» завершил сезон на седьмой строчке таблицы, набрав 50 очков.