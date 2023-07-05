Эйе Скири подписал контракт с «Айнтрахтом»

28-летний полузащитник Эйе Скири, имевший статус свободного агента, подписал контракт с «Айнтрахтом» из Франкфурта, сообщает пресс-служба немецкого клуба.
«Айнтрахт» предложил игроку трёхлетний контракт до июня 2026 года с опцией продления ещё на один год.
Опорный полузащитник, являющийся воспитанником французского «Монпелье», стал свободным агентом после завершения четырёхлетнего договора с «Кёльном. В прошлом сезоне Бундеслиги Скири провёл 32 матча за «Кёльн», всего раз он был заменён. На счету игрока сборной Туниса семь голов и один голевой пас. Специализированный портал Transfermarkt оценивает игрока в € 13 млн.
«Кёльн» финишировал на 11-м месте в таблице чемпионата Германии, набрав 42 очка в 34 матчах. «Айтрахт» завершил сезон на седьмой строчке таблицы, набрав 50 очков.
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