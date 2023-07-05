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Испания разгромила Украину и вышла в финал молодёжного Евро

Испания разгромила Украину и вышла в финал молодёжного Евро
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Завершился полуфинальный матч чемпионата Европы 2023 года среди молодёжных команд (до 21 года), в котором встречались сборные Испании и Украины. Встреча закончилась победой испанской команды со счётом 5:1.

Украина открыла счёт на 13-й минуте – на передачу Михаила Мудрика откликнулся Артём Бондаренко. Преимущество жёлто-синих продержалось меньше четырёх минут. На 17-й минуте испанцы восстановили равновесие усилиями Абеля Руиса, который переиграл вратаря в ближнем бою. Ещё до конца первого тайма Ойан Сансет точным ударом из района полукруга вывел Испанию вперёд.

После перерыва Испания продолжила забивать. В начале второго тайма неразбериха в штрафной Украины завершилась точным ударом Антонио Бланко. На 68-й минуте вышедший на замену Аймар Орос обводящим ударом из-за штрафной сделал счёт разгромным, а на 78-й минуте своё имя вписал в протокол Серхио Гомес.

В финале турнира испанцы сыграют с командой Англии. Решающий матч состоится 8 июля в Батуми (Грузия).

U21 ЧЕ-2023. 1/2 финала
05 июля 2023, среда. 22:00 МСК
Испания U21
Окончен
5 : 1
Украина U21
0:1 Бондаренко – 13'   1:1 Руис – 17'   2:1 Сансет – 24'   3:1 Бланко – 54'   4:1 Орос – 68'   5:1 Гомес – 78'
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