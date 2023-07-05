Испания разгромила Украину и вышла в финал молодёжного Евро

Завершился полуфинальный матч чемпионата Европы 2023 года среди молодёжных команд (до 21 года), в котором встречались сборные Испании и Украины. Встреча закончилась победой испанской команды со счётом 5:1.

Украина открыла счёт на 13-й минуте – на передачу Михаила Мудрика откликнулся Артём Бондаренко. Преимущество жёлто-синих продержалось меньше четырёх минут. На 17-й минуте испанцы восстановили равновесие усилиями Абеля Руиса, который переиграл вратаря в ближнем бою. Ещё до конца первого тайма Ойан Сансет точным ударом из района полукруга вывел Испанию вперёд.

После перерыва Испания продолжила забивать. В начале второго тайма неразбериха в штрафной Украины завершилась точным ударом Антонио Бланко. На 68-й минуте вышедший на замену Аймар Орос обводящим ударом из-за штрафной сделал счёт разгромным, а на 78-й минуте своё имя вписал в протокол Серхио Гомес.

В финале турнира испанцы сыграют с командой Англии. Решающий матч состоится 8 июля в Батуми (Грузия).