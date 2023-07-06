Сесар Аспиликуэта вскоре станет игроком «Атлетико» Мадрид

Испанский защитник Сесар Аспиликуэта присоединится к «Атлетико» на правах свободного агента, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По сведениям источника, ушедший из «Челси» по истечении сроков контракта Аспиликуэта подпишет соглашение с мадридским «Атлетико» уже 6 июля. Аспиликуэта выступал за «синих» с 2012 года. С лондонским клубом он дважды становился чемпионом Англии, выигрывал Кубок Англии, Кубок лиги, Лигу чемпионов, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. Ранее в своей карьере испанец выступал за «Марсель» и «Осасуну».
В сезоне-2022/2023 на счету 33-летнего испанца 32 матча за «Челси» во всех турнирах, в которых он не отмечался результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.
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