Сесар Аспиликуэта вскоре станет игроком «Атлетико» Мадрид

Испанский защитник Сесар Аспиликуэта присоединится к «Атлетико» на правах свободного агента, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По сведениям источника, ушедший из «Челси» по истечении сроков контракта Аспиликуэта подпишет соглашение с мадридским «Атлетико» уже 6 июля. Аспиликуэта выступал за «синих» с 2012 года. С лондонским клубом он дважды становился чемпионом Англии, выигрывал Кубок Англии, Кубок лиги, Лигу чемпионов, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. Ранее в своей карьере испанец выступал за «Марсель» и «Осасуну».

В сезоне-2022/2023 на счету 33-летнего испанца 32 матча за «Челси» во всех турнирах, в которых он не отмечался результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.