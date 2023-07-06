«Ливерпуль» завершил интерес к полузащитнику «Ниццы» Кефрену Тюраму

«Ливерпуль» больше не рассматривает футболиста «Ниццы» Кефрена Тюрама как трансферную цель, сообщает издание The Athletic.

По сведениям источника, мерсисайдцы после приобретения Доминика Собослаи завершили свой интерес к Тюраму. Отмечается, что теперь «красные» вряд ли будут пытаться приобрести и опорного полузащитника «Саутгемптона» Ромео Лавиа. «Святые» оценивают своего футболиста в € 58 млн, и «Ливерпуль» считает, что это слишком много для 19-летнего полузащитника, отыгравшего только один сезон в английской Премьер-лиге.

В 29 матчах АПЛ в сезоне-2022/2023 Ромео Лавиа забил один гол. «Саутгемптон» покинул высший английский дивизион, заняв последнее место в турнирной таблице. «Ливерпуль» этим летом приобрёл Алексиса Мак Аллистера у «Брайтона» и Доминика Собослаи у «Лейпцига». Покинули клуб на правах свободных агентов Джеймс Милнер, Наби Кейта, Алекс Окслейд-Чемберлен и Роберто Фирмино.