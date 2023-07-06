Неймар подрался в ночном клубе в Рио-де-Жанейро

Нападающий «ПСЖ» Неймар подрался в одном из ночных клубов Бразилии, сообщает Marca со ссылкой на Mundo Deportivo.

По данным источника, форвард был замешан в ссоре в ночном клубе в Рио-де-Жанейро. Неймар и незнакомый мужчина толкались и кричали. В конфликт была вынуждена вмешаться служба безопасности ночного клуба. На данный момент причина конфликта неизвестна.

Ранее сообщалось, что Неймар может покинуть «ПСЖ». Одним из вариантов продолжения карьеры форварда называется «Барселона».

Действующее контрактное соглашение бразильца с «ПСЖ» рассчитано до 2025 года. В прошлом сезоне бразилец принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 18 голов и 17 результативных передач.

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