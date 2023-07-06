«Челси» и «Милан» близки к договорённости по Пулишичу

«Челси» и «Милан» близки к согласованию условий трансфера полузащитника Кристиана Пулишича в итальянский клуб, сообщил в своём «твиттере» журналист Фабрицио Романо. Личные условия соглашения футболиста с «россонери» были достигнуты ранее, после чего игрок попросил ускорить переговоры. Они перешли в финальную стадию после того, как «Милан» предложил английскому клубу € 22 млн за трансфер 24-летнего футболиста сборной США.

В минувшем сезоне Пулишич провёл за «Челси» 30 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и отдал две голевые передачи.

Журналист также сообщил, что «Милан» продолжает работать над приобретением нигерийского хавбека «Вильярреала» Самуэля Чуквезе. 24-летний полузащитник провёл в минувшем сезоне 37 матчей за клуб в рамках чемпионата Испании, забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи.