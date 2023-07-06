«Интер Майами» попытается заполучить Азара

«Интер Майами» попытается убедить 32-летнего бельгийского нападающего Эдена Азара присоединиться к команде, сообщает Relevo. Форвард в начале июня расторг контракт с «Реалом», по которому у него оставался ещё год выступлений за мадридцев, и с тех пор находится без клуба.

«Интер Майами» ранее подписал контракт с аргентинским нападающем Лионелем Месси, испанским полузащитником Серхио Бускетсом, а также аргентинским тренером Херардо Мартино.

В случае прихода Азара он может стать одним из трёх игроков команды из Флориды, размер зарплаты которых неограничен. В данный момент из-под потолка зарплат МЛС в $ 5,2 млн на всех у «Интера» выведены Джозеф Мартинес и Родольфо Писарро, а третьим таким футболистом должен стать Месси. Так что Азару либо придётся соглашаться на зарплату в пределах ограничения в $ 1,6 млн на игрока либо занять место Мартинеса или Писарро.

Азар находится в отпуске с семьёй и ещё не принял решения о своём будущем. Одним из вариантов продолжения его карьеры ранее назывался «Моленбек», где выступает его брат Килиан.

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