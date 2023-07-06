Бразильский защитник пройдёт медобследование перед трансфером в «Урал» — Алейшо

Защитник португальского клуба «Санта-Клара» Итало сегодня, 6 июля, пройдёт медобследование в Екатеринбурге перед своим трансфером в «Урал». Об этом сообщает журналист Фабио Алейшо в телеграм-канале.

21-летний Итало — воспитанник бразильского «Фигерейнсе». Он также выступал за «Сан-Бернарду», а с 2022 года играл за португальский клуб, в составе которого в 14 матчах заработал одну желтую карточку. Его контракт рассчитан до лета 2026 года (Transfermarkt).

«Урал» прошлый сезон закончил на 11-м месте в Российской Премьер-Лиге. Команду тренирует белорусский специалист Виктор Гончаренко. Если трансфер Итало состоится, то он станет первым бразильцем в составе команды из Екатеринбурга.

Новый сезон начнётся для «Урала» домашним матчем с ЦСКА 23 июля.