Бразильский защитник пройдёт медобследование перед трансфером в «Урал» — Алейшо
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Защитник португальского клуба «Санта-Клара» Итало сегодня, 6 июля, пройдёт медобследование в Екатеринбурге перед своим трансфером в «Урал». Об этом сообщает журналист Фабио Алейшо в телеграм-канале.
21-летний Итало — воспитанник бразильского «Фигерейнсе». Он также выступал за «Сан-Бернарду», а с 2022 года играл за португальский клуб, в составе которого в 14 матчах заработал одну желтую карточку. Его контракт рассчитан до лета 2026 года (Transfermarkt).
«Урал» прошлый сезон закончил на 11-м месте в Российской Премьер-Лиге. Команду тренирует белорусский специалист Виктор Гончаренко. Если трансфер Итало состоится, то он станет первым бразильцем в составе команды из Екатеринбурга.
Новый сезон начнётся для «Урала» домашним матчем с ЦСКА 23 июля.
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