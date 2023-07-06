Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вендел близок к переходу в «Галатасарай», осталось договориться с «Зенитом» — Fotospor

Вендел близок к переходу в «Галатасарай», осталось договориться с «Зенитом» — Fotospor
Аудио-версия:
Комментарии

«Галатасарай» хочет подписать полузащитника «Зенита» Вендела, сообщает Fotospor.

Отмечается, что турецкий клуб уже связался с бразильским футболистом и его менеджером. Вице-президент «Галатасарая» Эрден Тимур встретился с представителем Вендела, живущим в Лондоне. Стороны достигли принципиального соглашения. Теперь Тимур поедет в Россию на встречу с «Зенитом».

В прошлом сезоне 25-летний Вендел принял участие в 33 матчах в Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России, забив девять голов и отдав пять результативных передач. Соглашение между сторонами было продлено летом 2022 года и рассчитано до конца сезона-2026/2027. Из-за продления контракта Вендел не сможет воспользоваться правилом ФИФА для иностранных футболистов клубов РПЛ.

Материалы по теме
Клаудиньо: Вендел собирается перейти в другую команду, но я остаюсь в «Зените»
Источник: Марио Фернандес договорился о переходе в «Зенит»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023