Вендел близок к переходу в «Галатасарай», осталось договориться с «Зенитом» — Fotospor
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«Галатасарай» хочет подписать полузащитника «Зенита» Вендела, сообщает Fotospor.
Отмечается, что турецкий клуб уже связался с бразильским футболистом и его менеджером. Вице-президент «Галатасарая» Эрден Тимур встретился с представителем Вендела, живущим в Лондоне. Стороны достигли принципиального соглашения. Теперь Тимур поедет в Россию на встречу с «Зенитом».
В прошлом сезоне 25-летний Вендел принял участие в 33 матчах в Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России, забив девять голов и отдав пять результативных передач. Соглашение между сторонами было продлено летом 2022 года и рассчитано до конца сезона-2026/2027. Из-за продления контракта Вендел не сможет воспользоваться правилом ФИФА для иностранных футболистов клубов РПЛ.
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