Петржела: в ЦСКА Марио провёл шикарное время. Теперь будет играть в лучшей команде России

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал возможный переход защитника Марио Фернандеса в санкт-петербургскую команду.

«Если честно, я совсем не удивлён переходу Фернандеса в «Зенит». Да, питерский клуб предложил ему больше денег, и он согласился. Это нормально, в этом нет ничего такого. Хотя болельщиков ЦСКА понять можно. Но не стоит осуждать Марио за трансфер в «Зенит». Да, он провёл шикарное время в ЦСКА, но теперь будет играть в лучшей команде России! Думаю, что он может быть полезен нынешней команде», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, ранее сообщалось, что ЦСКА предлагал Фернандесу зарплату в размере € 1,5 млн в год, что составляло на € 1 млн меньше, чем предложение «Зенита». Позже стало известно, что санкт-петербургский клуб даст защитнику контракт на три года и примерно € 2 млн в год.