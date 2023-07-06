Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Брайтон» хочет более € 117 млн за Мойсеса Кайседо. «Челси» проявляет интерес к игроку

«Брайтон» хочет более € 117 млн за Мойсеса Кайседо. «Челси» проявляет интерес к игроку
Комментарии

«Брайтон» готов запросить более € 117 млн за полузащитника Мойсеса Кайседо, сообщает издание The Telegraph.

По данным источника, «чайки» будут ориентироваться на трансфер Деклана Райса из «Вест Хэма» в «Арсенал», устанавливая цену на своего игрока. Сообщалось, что «канониры» приобретут Райса за € 130 млн. Интерес к 21-летнему эквадорскому полузащитнику «Брайтона» проявляет лондонский «Челси».

В сезоне-2022/2023 на счету Мойсеса Кайседо 43 матча за «Брайтон» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт полузащитника с «чайками» рассчитан до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 55 млн.

Материалы по теме
Мойсес Кайседо отказался переходить в «Баварию»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023