«Брайтон» хочет более € 117 млн за Мойсеса Кайседо. «Челси» проявляет интерес к игроку
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«Брайтон» готов запросить более € 117 млн за полузащитника Мойсеса Кайседо, сообщает издание The Telegraph.
По данным источника, «чайки» будут ориентироваться на трансфер Деклана Райса из «Вест Хэма» в «Арсенал», устанавливая цену на своего игрока. Сообщалось, что «канониры» приобретут Райса за € 130 млн. Интерес к 21-летнему эквадорскому полузащитнику «Брайтона» проявляет лондонский «Челси».
В сезоне-2022/2023 на счету Мойсеса Кайседо 43 матча за «Брайтон» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт полузащитника с «чайками» рассчитан до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 55 млн.
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