Мануэл Фернандеш назвал лучших футболистов, с которыми играл в РПЛ

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Краснодара» Мануэл Фернандеш назвал лучших футболистов, с которыми играл в Российской Премьер-Лиге.

«Как товарищей по команде я должен отметить Алексея Миранчука, Джефферсона Фарфана и Вандерсона из «Краснодара». Если говорить о тех, против кого я играл, выделю Халка, Марио Фернандеса и Сейду Думбия», — приводит слова Фернандеша Metaratings.ru.

Португальский полузащитник выступал в РПЛ на протяжении шести лет (с 2014 по 2020 год). Суммарно за «Локомотив» и «Краснодар» Фернандеш провёл 151 матч, в которых отметился 36 забитыми мячами. Последним клубом 37-летнего хавбека был иранский «Сепахан», который он покинул по окончании прошлого сезона. Сейчас португалец является свободным агентом.