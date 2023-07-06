«Локомотив» представил новую домашнюю форму

Футболисты «Локомотива» вышли в новой домашней форме на товарищеский матч с калининградской «Балтикой», сообщила пресс-служба московского клуба.
Новая домашняя форма «Локомотива»
Фото: ФК «Локомотив»
Новая домашняя форма «Локомотива»
Фото: ФК «Локомотив»
Матч проходит на «РЖД Арене» в Москве. Игра началась в 17:00 мск. После первого тайма счёт не открыт — 0:0.
В новой домашней форме московского «Локомотива» на сезон‑2023/2024 зелёные футболка и гетры, а также красные шорты. Логотипы спонсоров, эмблема клуба, фамилии и номера выполнены в белом цвете. Новым техническим партнёром клуба стал испанский производитель экипировки Joma.
Напомним, для «Локомотива» это третий контрольный матч на летних сборах. Ранее команда Михаила Галактионова сыграла вничью с омским «Иртышом» (1:1) и победила астраханский «Волгарь» (4:2). «Балтика» ранее уступила «Сочи» со счётом 0:1 и проиграла «Шиннику» — 0:1.
- 6 июля 2023
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