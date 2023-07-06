«Урал» сыграл вничью в товарищеском матче с узбекским «Нефтчи»

Сегодня, 6 июля, прошёл товарищеский матч между екатеринбуржским «Уралом» и узбекским «Нефтчи». Встречу принимал стадион «Истиклол» в Узбекистане.
Все 90 минут команды пытались отправить мяч в ворота соперника, но ни у кого не получилось. Итоговый счёт – 0:0.
13 июля «Урал» в ответном товарищеском матче встретится с узбекским «Нефтчи» уже в Екатеринбурге. Команды будут играть на стадионе «Екатеринбург Арена». Начало встречи — в 17:30 мск. Эта игра станет первым домашним международным матчем «Урала» в Екатеринбурге за 23 года.
Напомним, предыдущий официальный международный матч в столице Урала состоялся в 1996 году. 27 июля «Уралмаш» принимал датский «Силькеборг» в полуфинале Кубка Интертото. Хозяева уступили — 1:2. Единственным голом отметился Игорь Бахтин. В ответной встрече в Дании «Уралмаш» победил 1:0 благодаря мячу Игоря Ханкеева. Однако по правилу гостевых голов в следующий этап турнира вышел «Силькеборг».
- 6 июля 2023
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