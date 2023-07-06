Защитник «Ростова» Хаджикадунич проведёт сезон в «Гамбурге»

Защитник «Ростова» и сборной Боснии и Герцеговины Деннис Хаджикадунич проведёт сезон-2023/2024 в немецком «Гамбурге», сообщает авторитетный интернет-портал Transfermarkt.

Напомним, Хаджикадунич воспользовался опцией ФИФА и приостановил контракт с «Ростовом». За «Гамбург» защитник будет выступать на правах аренды. Последний официальный матч за российский клуб босниец провёл в конце ноября 2021 года.

В сезоне-2022/2023 Хаджикадунич выступал за «Мальорку» на правах аренды. На его счету восемь матчей во всех турнирах, в которых он не отмечался результативными действиями. Контракт игрока с «Ростовом» действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3 млн.

Ранее стало известно о новом подписании «Ростова».