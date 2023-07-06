Тарханов высказался о возможных трансферах Захаряна и Сперцяна

Бывший тренер ряда клубов Российской Премьер-Лиги Александр Тарханов высказался о возможных переходах полузащитников «Динамо» и «Краснодара» Арсена Захаряна и Эдуарда Сперцяна в европейские команды.

«Важно ещё понимать, куда уезжать. Польша, Чехия и другие чемпионаты этого уровня не обеспечивают раскрытие футболистов. В отличие от «Аякса», «Баварии», «Барселоны» и других клубов высокого уровня. Смысл уезжать в средние лиги только один: попасть на международную арену», — приводит слова Тарханова «Матч ТВ».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация об интересе к Сперцяну со стороны «Аякса». Захарян в прошлое летнее трансферное окно мог перейти в лондонский «Челси». Сейчас хавбека «Динамо» в своей команде хочет видеть турецкий «Галатасарай».