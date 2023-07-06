Асенсио: «ПСЖ» — отличный клуб. Это большой, привлекательный и амбициозный проект

Испанский полузащитник Марко Асенсио прокомментировал свой переход в «ПСЖ».

«Я очень рад быть здесь, в этом большом клубе. С нетерпением жду встречи с моими новыми товарищами по команде, посещения тренировочного центра и общения с болельщиками. Не могу дождаться начала сезона.

Решил присоединиться к команде, потому что «ПСЖ» — отличный клуб. Это большой, привлекательный и амбициозный проект. И это соответствует тому, что мне было нужно: смена обстановки, но всё же с амбициозным проектом. Это то, чего я хотел. Думаю, что это идеальное место для меня, чтобы играть, получать удовольствие и выигрывать много трофеев», — приводит слова Асенсио пресс-служба французского клуба.

Напомним, 27-летний Марко Асенсио играл за мадридский «Реал» с 2016 года. В составе испанского клуба полузащитник выиграл 17 трофеев, трижды став чемпионом Испании и столько же раз выиграв Лигу чемпионов. Футболист покинул «Реал» в июне и стал свободным агентом.