Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Асенсио: общая цель в «ПСЖ» — выиграть все возможные трофеи

Асенсио: общая цель в «ПСЖ» — выиграть все возможные трофеи
Марко Асенсио
Аудио-версия:
Комментарии

Испанский полузащитник Марко Асенсио прокомментировал свой переход в «ПСЖ».

«Общая цель — выиграть все возможные трофеи. Это великая команда, большой клуб. Я приехал сюда, чтобы играть. Я видел великолепных болельщиков, фантастическую атмосферу на стадионе. Хочу иметь эту связь между болельщиками и командой. С личной точки зрения это новый вызов, новая лига. У меня много решимости и амбиций. И теперь я с нетерпением жду открытия нового сезона и надеюсь, что всё будет хорошо.

Я очень рад присоединиться к «Пари Сен-Жермен». С нетерпением жду знакомства с городом, встречи с болельщиками и изучения французского языка. Отдам всё ради клуба. Я уверен, что мы сможем выиграть трофеи», — приводит слова Асенсио пресс-служба французского клуба.

Напомним, 27-летний Марко Асенсио играл за мадридский «Реал» с 2016 года. В составе испанского клуба полузащитник выиграл 17 трофеев, трижды став чемпионом Испании и столько же раз выиграв Лигу чемпионов. Футболист покинул «Реал» в июне и стал свободным агентом.

Материалы по теме
Фото
«ПСЖ» объявил о подписании контракта с Марко Асенсио
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023