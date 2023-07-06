Асенсио: общая цель в «ПСЖ» — выиграть все возможные трофеи

Испанский полузащитник Марко Асенсио прокомментировал свой переход в «ПСЖ».

«Общая цель — выиграть все возможные трофеи. Это великая команда, большой клуб. Я приехал сюда, чтобы играть. Я видел великолепных болельщиков, фантастическую атмосферу на стадионе. Хочу иметь эту связь между болельщиками и командой. С личной точки зрения это новый вызов, новая лига. У меня много решимости и амбиций. И теперь я с нетерпением жду открытия нового сезона и надеюсь, что всё будет хорошо.

Я очень рад присоединиться к «Пари Сен-Жермен». С нетерпением жду знакомства с городом, встречи с болельщиками и изучения французского языка. Отдам всё ради клуба. Я уверен, что мы сможем выиграть трофеи», — приводит слова Асенсио пресс-служба французского клуба.

Напомним, 27-летний Марко Асенсио играл за мадридский «Реал» с 2016 года. В составе испанского клуба полузащитник выиграл 17 трофеев, трижды став чемпионом Испании и столько же раз выиграв Лигу чемпионов. Футболист покинул «Реал» в июне и стал свободным агентом.