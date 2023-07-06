Асенсио: Лига 1 — конкурентоспособный чемпионат с большим количеством талантливых игроков

Испанский полузащитник Марко Асенсио прокомментировал свой переход в «ПСЖ».

«Я поговорил с некоторыми товарищами по команде, чтобы они рассказали мне о клубе, атмосфере, болельщиках. Они рассказали так много хорошего о болельщиках, что это стало одной из причин, из-за которой я сделал выбор в пользу «ПСЖ». Я бы сказал, что Лига 1 — конкурентоспособный чемпионат, в котором нужно быть сильным физически, но также и с большим количеством талантливых игроков. Все знают, что французы очень талантливы. Это немногое из того, что я знаю о чемпионате Франции.

Мои плюсы? Я игрок, который любит идти вперёд, любит владеть мячом, раздавать передачи и забивать голы. Что касается моих сильных сторон, думаю, что это мой удар и моё видение поля», — приводит слова Асенсио пресс-служба французского клуба.

Напомним, 27-летний Марко Асенсио играл за мадридский «Реал» с 2016 года. В составе испанского клуба полузащитник выиграл 17 трофеев, трижды став чемпионом Испании и столько же раз выиграв Лигу чемпионов. Футболист покинул «Реал» в июне и стал свободным агентом.