Галактионов — о целях на сезон: «Локомотив» воспитан на чемпионских амбициях и трофеях
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после поражения от «Балтики» (0:1) в товарищеском матче рассказал о целях московского клуба на предстоящий сезон.
«Мы сами для себя ставим задачи — выигрывать в каждом матче. Не надо зацикливаться на одной команде — чемпионе. Нельзя терять очки в матчах, в которых мы это делать не должны. «Локомотив» воспитан на трофеях, чемпионских амбициях, призовых амбициях. Наша задача — возвращать клуб на те места, где он привык находиться», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».
«Локомотив» проведёт следующий товарищеский матч 9 июля, когда сыграет против команды «СКА‑Хабаровск». В 1-м туре Российской Премьер-Лиги железнодорожники примут казанский «Рубин». Матч состоится 22 июля.
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