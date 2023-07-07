Сослан Гатагов: «Спартак» с Абаскалем на хорошем пути. Крутой дядька, крутая команда

Бывший защитник красно‑белых Сослан Гатагов считает, что «Спартак» ждёт хорошее будущее под руководством испанского тренера Гильермо Абаскаля.

«Мне сильно понравилось, как игроки «Спартака» свободно себя чувствуют в системе Абаскаля. Центр поля, фланги работают очень активно. В целом вся структура хорошо себя реализует. Считаю, что «Спартак» с Абаскалем на хорошем пути, мне импонирует его философия. Крутой дядька, крутая команда», — приводит слова Гатагова «Матч ТВ».

В первый сезон работы Гильермо Абаскаля «Спартак» занял третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 54 очка. Новый сезон РПЛ стартует 21-23 июля. В 1-м туре «Спартак» на своём поле сыграет с «Оренбургом». Матч состоится 23 июля.