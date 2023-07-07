Сослан Гатагов: «Спартак» с Абаскалем на хорошем пути. Крутой дядька, крутая команда
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Бывший защитник красно‑белых Сослан Гатагов считает, что «Спартак» ждёт хорошее будущее под руководством испанского тренера Гильермо Абаскаля.
«Мне сильно понравилось, как игроки «Спартака» свободно себя чувствуют в системе Абаскаля. Центр поля, фланги работают очень активно. В целом вся структура хорошо себя реализует. Считаю, что «Спартак» с Абаскалем на хорошем пути, мне импонирует его философия. Крутой дядька, крутая команда», — приводит слова Гатагова «Матч ТВ».
В первый сезон работы Гильермо Абаскаля «Спартак» занял третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 54 очка. Новый сезон РПЛ стартует 21-23 июля. В 1-м туре «Спартак» на своём поле сыграет с «Оренбургом». Матч состоится 23 июля.
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