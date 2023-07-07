Сарвели: постараюсь забить за «Локомотив» побольше голов

Форвард «Локомотива» Владислав Сарвели поделился впечатлениями от товарищеского матча с «Балтикой», а также рассказал, как обживается в новом коллективе.
«Как оцениваю матч лично для себя? Неплохо оцениваю. Если бы забил, было бы ещё лучше. Но ничего бы не поменялось. Сейчас надо готовиться к сезону и набирать физические кондиции.
Психологически я себя нормально чувствую. С кем больше общаюсь? С ребятами, которых знал раньше. Это Пиняев, Глушенков.
Буду стараться помогать команде. Я могу прибавить в скорости, забеганиях, вбеганиях в штрафную. Постараюсь забить за новую команду побольше голов», — приводит слова Сарвели «Евро-Футбол.Ру».
В товарищеском матче, который состоялся в четверг, 6 июля, «Локомотив» на «РЖД Арене» минимально уступил «Балтике» (0:1). Сарвели провёл на поле чуть больше получаса, выйдя на замену на 59-й минуте.
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