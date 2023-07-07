«Крылья Советов» опубликовали состав на контрольный матч с «Нефтехимиком»
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Сегодня, 7 июля, в контрольном матче встретятся нижнекамский «Нефтехимик» и самарские «Крылья Советов». Команды будут играть на поле спортивного комплекса «Рублёво» в Москве. Начало встречи — в 11:00 по московскому времени. Матч пройдёт в формате из двух таймов по 50 минут.
Товарищеские матчи (клубы) - 2023. Товарищеские матчи
07 июля 2023, пятница. 11:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск, Россия
1-й тайм
0 : 0
Крылья Советов
Самара, Россия
Стартовый состав «Крыльев Советов»: Фролов, Горшков, Евгеньев, Солдатенков, Бейл, Иванисеня, Костанца, Салтыков, Гарре, Цыпченко, Шитов.
Запасные: Ломаев, Овсянников, Горбачёв, Зотов, Крашевский, Лысов, Витюгов, Першин, Бабкин, Хубулов, Липовой, Ушаков, Писарский, Рахманович, Хлусов.
Отмечается, что футболисты «Крыльев» Николай Рассказов, Илья Гапонов и Роман Ежов пропустят матч из-за повреждений. Егор Ушаков из ЦСКА находится на просмотре в самарской команде.
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