Зарема Салихова — о переходе Фернандеса в «Зенит»: возможно, Боярский просил коня
Поделиться
Зарема Салихова, жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о возможном переходе в «Зенит» бывшего защитника ЦСКА Марио Фернандеса.
«Старый конь борозды, то есть стрелку, не испортит. Возможно, Боярский просил коня», — приводит слова Салиховой Sport24.
Фернандес десять лет выступал за ЦСКА — с 2012 по 2022 год. В 2022 году игрок приостановил карьеру, вернулся в Бразилию и провёл несколько матчей за «Интернасьонал». ЦСКА вёл переговоры о возвращении защитника, но переход так и не состоялся.
Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак подтвердил, что петербуржский клуб ведёт переговоры о переходе Фернандеса. 32-летний футболист может подписать с сине-бело-голубыми контракт на три года с зарплатой € 2 млн в год.
Комментарии
- 7 июля 2023
-
14:20
-
14:07
-
13:57
-
13:54
-
13:40
-
13:39
-
13:34
-
13:32
-
13:22
-
13:20
-
13:15
-
13:10
-
13:01
-
13:00
-
12:56
-
12:50
-
12:45
-
12:43
-
12:40
-
12:37
-
12:35
-
12:21
-
12:13
-
12:10
-
12:06
-
12:00
-
11:59
-
11:43
-
11:32
-
11:32
-
11:28
-
11:23
-
11:18
-
11:09
-
11:06
Партнерский контент