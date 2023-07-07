Зарема Салихова — о переходе Фернандеса в «Зенит»: возможно, Боярский просил коня

Зарема Салихова, жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о возможном переходе в «Зенит» бывшего защитника ЦСКА Марио Фернандеса.

«Старый конь борозды, то есть стрелку, не испортит. Возможно, Боярский просил коня», — приводит слова Салиховой Sport24.

Фернандес десять лет выступал за ЦСКА — с 2012 по 2022 год. В 2022 году игрок приостановил карьеру, вернулся в Бразилию и провёл несколько матчей за «Интернасьонал». ЦСКА вёл переговоры о возвращении защитника, но переход так и не состоялся.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак подтвердил, что петербуржский клуб ведёт переговоры о переходе Фернандеса. 32-летний футболист может подписать с сине-бело-голубыми контракт на три года с зарплатой € 2 млн в год.