Болельщики припомнили Медине обещание никогда не переходить в «Спартак»

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина подвергся критике на фоне слухов о грядущем переходе в стан прямого конкурента — «Спартака». Болельщики армейского клуба припоминают футболисту в соцсетях обещание никогда не переходить в «Спартак».

Около года назад Медина дал интервью, в котором заявил: «Могу ли я представить, что буду играть за «Спартак»? Нет, это исключено, я точно никогда не перейду в «Спартак». Я в ЦСКА! Это самый топовый клуб России».

Парагвайский полузащитник присоединился к ЦСКА зимой прошлого года. Контракт Хесуса Медины с армейцами рассчитан до лета 2025 года. В сезоне-2022/2023 26‑летний парагваец провёл 33 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал восемь результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Медины в € 6 млн.