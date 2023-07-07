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Болельщики припомнили Медине обещание никогда не переходить в «Спартак»

Болельщики припомнили Медине обещание никогда не переходить в «Спартак»
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Полузащитник ЦСКА Хесус Медина подвергся критике на фоне слухов о грядущем переходе в стан прямого конкурента — «Спартака». Болельщики армейского клуба припоминают футболисту в соцсетях обещание никогда не переходить в «Спартак».

Около года назад Медина дал интервью, в котором заявил: «Могу ли я представить, что буду играть за «Спартак»? Нет, это исключено, я точно никогда не перейду в «Спартак». Я в ЦСКА! Это самый топовый клуб России».

Парагвайский полузащитник присоединился к ЦСКА зимой прошлого года. Контракт Хесуса Медины с армейцами рассчитан до лета 2025 года. В сезоне-2022/2023 26‑летний парагваец провёл 33 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал восемь результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Медины в € 6 млн.

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Источник: Медина переходит из ЦСКА в «Спартак» за € 7 млн
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