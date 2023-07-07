Александров рассказал, как в «Пари НН» отреагировали на техническое поражение в матче РПЛ

Защитник «Пари Нижний Новгород» Виктор Александров рассказал, как в команде отреагировали на техническое поражение в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Торпедо». Встреча завершилась вничью (1:1), но на результат повлиял протест москвичей. Полузащитник «Пари НН» Ярослав Михайлов должен был пропускать матч из-за перебора жёлтых карточек, но вышел в стартовом составе.

«Как узнали, что за матч с «Торпедо» получим техническое поражение? Заходим в раздевалку, и нам говорят: «Скорее всего, технарь». Мы не понимаем, почему, узнаём из новостей. Даниил Корнюшин тогда дисквалификацию отбывал, сидел на трибуне и одним из первых понял, что нас ждёт.

У Михайлова было просто ужасно на душе, потухшее состояние — а мы близко общаемся: я, Даня, Константин Шильцов и Ярик. Пытались Михайлову объяснить, что от него ничего не зависело, что не он должен следить, где он получал какие карточки. Очень грустный сидел. Обычно веселится, на позитиве — но тут было видно, как переживал. Потом отпустили этот матч и готовились к следующему, но осадок остался надолго», — приводит слова Александрова Sport24.