Александров рассказал, сколько ему нужно денег в месяц, чтобы существовать нормально

Защитник «Пари Нижний Новгород» Виктор Александров рассказал, сколько ему требуется денег в месяц.

«Получается ли откладывать деньги? Каждый месяц, когда зарплата приходит. Могут быть потребности — допустим, помочь маме, или сестре что-то скинуть. Дальше я понимаю, сколько нужно, чтобы существовать нормально.

Сколько это в месяц? Надо за квартиру платить, что-нибудь поесть. 200 тысяч на это — вообще спокойно. 150 можно, 100 тоже. И меньше — легко», — приводит слова Александрова Sport24.

В сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги Виктор Александров провёл 17 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами. Также на счету защитника восемь игр и три гола в Фонбет Кубке России и два стыковых матча.