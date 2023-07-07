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Кевин Кураньи посетил тренировку московского «Динамо»

Кевин Кураньи посетил тренировку московского «Динамо»
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Бывший нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи посетил тренировочную базу российского клуба, пообщавшись с игроками и главным тренером Марцелом Личкой. Видео с визитом игрока опубликовала пресс-служба бело-голубых.

Напомним, Кураньи должен сыграть за бело-голубых в матчах Братского кубка — товарищеского предсезонного турнира, в котором динамовцы сразятся с ЦСКА. Первый матч ЦСКА с «Динамо» состоится 8 июля на «ВЭБ Арене» (начало — в 13:30 мск). Ответный матч на «ВТБ Арене» состоится 9 июля (начало — в 16:30 мск).

Кевин Кураньи выступал в московском «Динамо» в период с 2010 по 2015 год, являлся капитаном бело-голубых. Из «Динамо» Кураньи перешёл в немецкий «Хоффенхайм» летом 2015 года. В марте 2017 года футболист объявил о завершении карьеры. Кураньи стал серебряным призёром чемпионата Европы 2008 года в составе сборной Германии.

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