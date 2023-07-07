Тихонов: в 27 лет Зиньковскому пора становиться игроком основы, лидером

Бывший полузащитник московского «Спартака» Андрей Тихонов высказался об игроке красно-белых Антоне Зиньковском.

«На мой взгляд, Михаил Игнатов, Даниил Денисов и Руслан Литвинов должны выйти на принципиально новый уровень. Это если делать акцент на своих воспитанниках. А из остальных, мне кажется, может выстрелить Данил Пруцев. Антону Зиньковскому исполнилось 27 лет. Он уже не считается молодым, хотя все привыкли к тому, что он ещё мал. В его возрасте пора становиться игроком основы, лидером. В «Крыльях Советов» он был звездой, ему там давали полную свободу на поле, сам принимал решения и блистал. А здесь «Спартак»: давление болельщиков, прессы, все ждут только результата. Посредственная игра здесь не останется незаметной, как это было в Самаре.

Я понимаю, когда ты молодой, тебе 20 лет и ты можешь сыграть супер, а потом провалиться в каких-то моментах. Но когда тебе 27, пора бы уже задуматься о том, кто ты. Вечно подающий надежды или же футболист основы, на которого можно положиться? И будущий сезон станет определяющим для Антона. Он должен выходить на поле с первых минут и стараться приносить пользу в каждом эпизоде, создавать моменты, искать нестандартные решения. А не на 15 минут в концовке, чтобы отдать две-три обостряющие передачи», — приводит слова Тихонова RT.