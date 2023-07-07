Виктор Дьёкереш перешёл из «Ковентри» в «Спортинг» за € 24 млн
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Шведский центральный нападающий «Ковентри Сити» Виктор Дьёкереш перешёл в португальский «Спортинг» за € 24 млн. Это продажа стала рекордной по стоимости для английского клуба, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, последние детали по трансферу были согласованы, все основные документы подписаны, игрок отправляется в Португалию. Для полноценного трансфера игроку осталось пройти медицинское обследование, после чего о сделке объявят официально.
В сезоне-2022/2023 на счету Дьёкереша 46 матчей за «Ковентри» в Чемпионшипе, в которых он отметился 21 голом и 10 результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 13 млн.
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