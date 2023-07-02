«Тоттенхэм» выкупил Педро Порро у «Спортинга» за € 40 млн

Лондонский «Тоттенхэм» активировал опцию выкупа 23-летнего испанского полузащитника Педро Порро. «Шпоры» заплатили португальскому «Спортингу» € 40 млн, сообщает Фабрицио Романо.

Контракт футболиста с лондонцами подписан до лета 2028 года. 31 января 2023 года было объявлено об аренде «Тоттенхэмом» Порро, права на которого принадлежали лиссабонскому клубу. За проведённую в стане лондонцев часть сезона хавбек принял участие в 17 матчах, отметившись тремя голами и тремя результативными передачами.

Ранее Порро также выступал за испанские «Жирону» и «Вальядолид». С 2019 по 2022 год права на футболиста принадлежали «Манчестер Сити», однако он не провёл за горожан ни одного матча.

На счету Порро две игры за основную команду сборной Испании.