«Тоттенхэм» выкупил Педро Порро у «Спортинга» за € 40 млн
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Лондонский «Тоттенхэм» активировал опцию выкупа 23-летнего испанского полузащитника Педро Порро. «Шпоры» заплатили португальскому «Спортингу» € 40 млн, сообщает Фабрицио Романо.
Контракт футболиста с лондонцами подписан до лета 2028 года. 31 января 2023 года было объявлено об аренде «Тоттенхэмом» Порро, права на которого принадлежали лиссабонскому клубу. За проведённую в стане лондонцев часть сезона хавбек принял участие в 17 матчах, отметившись тремя голами и тремя результативными передачами.
Ранее Порро также выступал за испанские «Жирону» и «Вальядолид». С 2019 по 2022 год права на футболиста принадлежали «Манчестер Сити», однако он не провёл за горожан ни одного матча.
На счету Порро две игры за основную команду сборной Испании.
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