Мбаппе не примет участия в товарищеском матче в Камеруне по соображениям безопасности
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Нападающий «ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе не сыграет в товарищеском матче в Камеруне.
Как сообщает Le Parisien, решение связано с ажиотажем, который возник в аэропорту по прибытии звёздного форварда. Его встречали примерно две тысячи человек, и у полиции возникли проблемы со сдерживанием толпы. Поэтому было принято решение не подвергать Килиана риску на стадионе, вмещающем гораздо больше зрителей.
Футболист впервые посещает родину своего отца. В ходе визита Мбаппе должен был принять участие в товарищеском матче с командой второго дивизиона Камеруна.
В завершившемся сезоне 24-летний форвард принял участие в 34 матчах за «ПСЖ» в рамках чемпионата Франции, забил 29 голов и сделал пять результативных передач.
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Вембаньяма встретился с Мбаппе:
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