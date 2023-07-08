Мбаппе не примет участия в товарищеском матче в Камеруне по соображениям безопасности

Нападающий «ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе не сыграет в товарищеском матче в Камеруне.

Как сообщает Le Parisien, решение связано с ажиотажем, который возник в аэропорту по прибытии звёздного форварда. Его встречали примерно две тысячи человек, и у полиции возникли проблемы со сдерживанием толпы. Поэтому было принято решение не подвергать Килиана риску на стадионе, вмещающем гораздо больше зрителей.

Футболист впервые посещает родину своего отца. В ходе визита Мбаппе должен был принять участие в товарищеском матче с командой второго дивизиона Камеруна.

В завершившемся сезоне 24-летний форвард принял участие в 34 матчах за «ПСЖ» в рамках чемпионата Франции, забил 29 голов и сделал пять результативных передач.

Вембаньяма встретился с Мбаппе: