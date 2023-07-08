Пост в «твиттере» о переходе Гюлера в «Реал» стал самым популярным за всю историю клуба

Новость с объявлением трансфера Арды Гюлера в «Реал» за 5 часов набрала 518 тысяч лайков в «твиттере» мадридского клуба. Это рекорд для «сливочных» именно в этой социальной сети. Ни один пост не набирал больше, сообщает Madrid Xtra.
C момента объявления трансфера в соцсети прошло уже два дня. На данный момент пост лайкнули 768,3 тыс. человек.
До этого рекорд принадлежал новости о голе Карима Бензема в прошлогоднем полуфинале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».
Арда Гюлер — воспитанник «Генчлербирлиги». В академии этого турецкого клуба он находился с 2014 по 2019 год, а затем оказался в «Фенербахче», за основную команду которого забил девять голов и отдал 12 результативных передач в 51 матче. Также на его счету участие в четырёх играх за сборную Турции.
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