«Барселона» выкупает своего воспитанника за € 8 млн — Sport.es

«Барселона» близка к договорённости с «Жироной» о покупке полузащитника Ориоля Ромеу за €

8 млн. 32-летний футболист, являющийся воспитанником сине-гранатовых, подпишет с командой контракт на два года. Сделка будет закрыта на следующей неделе. Об этом сообщает Sport.es.

В прошедшем сезоне Ла Лиги Ориоль Ромеу был ключевым игроком команды, проведя за неё 33 матча и забив два гола. Соглашение Ромеу с «Жироной» истекает летом 2025 года. Цена полузащитника по версии портала Transfermarkt — € 5 млн.

Напомним, Ромеу выступал за «Барсу» с 2010 по 2011 год. Он является воспитанником каталонцев. Ранее «Барселона» не смогла подписать хавбека «Интера» Марсело Брозовича, ушедшего в «Аль-Наср», поэтому сконцентрировалась на трансфере Ромеу.

На стадионе «Барселоны» «Камп Ноу» продолжается реконструкция. Видеоролик: