Масалитин: когда я уходил из ЦСКА в «Спартак», мне было тяжело. Медина же ушёл за деньгами

Бывший футболист Валерий Масалитин сравнил свой переход из ЦСКА в «Спартак» и возможный трансфер полузащитника Хесуса Медины из армейского клуба в команду красно-белых.

«Если честно, я не уходил из ЦСКА в «Спартак» напрямую. Просто так сложилось, что мне нужно было уйти из армейского клуба. Костылев и Копейкин не видели меня в составе, а я уже был взрослый, с именем. Я пытался тогда уехать за границу. Но Тарханов предложил мне сначала в «Спартак», а потом уже смотреть какие-то варианты.

Наши переходы с Мединой из ЦСКА в «Спартак» совершенно разные! Их никак нельзя сравнивать. Мне было очень тяжело уходить из ЦСКА тогда. А Медина ушёл исключительно только за деньгами. Ему предложили зарплату в два раза больше, да и всё. Сам попросился — хорошо, иди. А все уверены, что он там выиграет конкуренцию? Давайте наблюдать теперь», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.