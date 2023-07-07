Масалитин: когда я уходил из ЦСКА в «Спартак», мне было тяжело. Медина же ушёл за деньгами

Бывший футболист Валерий Масалитин сравнил свой переход из ЦСКА в «Спартак» и возможный трансфер полузащитника Хесуса Медины из армейского клуба в команду красно-белых.
«Если честно, я не уходил из ЦСКА в «Спартак» напрямую. Просто так сложилось, что мне нужно было уйти из армейского клуба. Костылев и Копейкин не видели меня в составе, а я уже был взрослый, с именем. Я пытался тогда уехать за границу. Но Тарханов предложил мне сначала в «Спартак», а потом уже смотреть какие-то варианты.
Наши переходы с Мединой из ЦСКА в «Спартак» совершенно разные! Их никак нельзя сравнивать. Мне было очень тяжело уходить из ЦСКА тогда. А Медина ушёл исключительно только за деньгами. Ему предложили зарплату в два раза больше, да и всё. Сам попросился — хорошо, иди. А все уверены, что он там выиграет конкуренцию? Давайте наблюдать теперь», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 7 июля 2023
-
20:22
-
20:16
-
20:02
-
19:56
-
19:52
-
19:47
-
19:40
-
19:39
-
19:36
-
19:29
-
19:20
-
19:17
-
19:17
-
19:05
-
19:03
-
18:52
-
18:50
-
18:43
-
18:34
-
18:31
-
18:30
-
18:18
-
18:10
-
18:04
-
17:54
-
17:54
-
17:41
-
17:40
-
17:31
-
17:27
-
17:24
-
17:14
-
17:09
-
17:06
-
16:50