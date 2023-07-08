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Ветеран ЦСКА объяснил, почему не считает Марио Фернандеса предателем команды

Ветеран ЦСКА объяснил, почему не считает Марио Фернандеса предателем команды
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Бывший полузащитник ЦСКА Андрей Афанасьев отреагировал на информацию о возможном переходе экс-игрока армейцев Марио Фернандеса в «Зенит».

«Во-первых, у меня большие сомнения, что это случится. Ну а если это вдруг произойдет, то я считаю, что ни о каком предательстве речь идти не может. У нас многие хорошие футболисты переходят из клуба в клуб — тогда у нас половина РПЛ предатели? У каждого свои причины для перехода и свои взгляды на дальнейшее продолжение карьеры», — приводит слова Афанасьева «РБ Спорт».

Фернандес десять лет выступал за ЦСКА — с 2012 по 2022 год. В 2022 году игрок приостановил карьеру, вернулся в Бразилию и провёл несколько матчей за «Интернасьонал». ЦСКА вёл переговоры о возвращении защитника, но переход так и не состоялся.

Ранее сообщалось, что Фернандес подпишет с санкт-петербургской командой трёхлетнее соглашение с зарплатой € 2 млн в год.

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