Кевин Кураньи: у Захаряна ещё будет возможность уехать в европейский чемпионат

Бывший нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи считает, что полузащитник Арсен Захарян ещё получит возможность переехать в европейский чемпионат.

«Захарян и его переход в «Челси»? Я слышал об этом. Но он ещё молод. У Захаряна ещё будет возможность уехать в европейский чемпионат», — передаёт слова Кураньи корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

20-летний Захарян летом 2022 года мог оказаться в «Челси»: лондонский клуб был готов заплатить за футболиста отступные, но не смог перевести деньги из-за санкций. В итоге Захарян остался в «Динамо». Его контракт с командой истекает летом 2024 года. Сообщалось, что подписать полузащитника готовы клубы из Турции.

Кевин Кураньи сегодня, 8 июля, может сыграть за «Динамо» в BetBoom Братском кубке с ЦСКА.