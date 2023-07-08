Кевин Кураньи высказался о назначении Марцела Лички на пост главного тренера «Динамо»

Известный экс-футболист «Динамо» Кевин Кураньи высказался о назначении Марцела Лички на пост главного тренера московского клуба.
«Прошлый сезон был для «Динамо» не очень удачным. Надеюсь, в новом сезоне результат будет гораздо лучше.
Что касается назначения Лички — он проделал хорошую работу. Тренер знает, как работать с молодыми футболистами», — передаёт слова Кураньи корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
«Динамо» завершило сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на девятом месте в турнирной таблице. Команда набрала 45 очков в 30 матчах. Марцел Личка в предыдущем сезоне возглавлял «Оренбург». Под его руководством команда стала седьмой в чемпионате России, заработав 46 очков. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит» (70 очков).
- 8 июля 2023
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