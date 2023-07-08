Кевин Кураньи высказался о назначении Марцела Лички на пост главного тренера «Динамо»

Известный экс-футболист «Динамо» Кевин Кураньи высказался о назначении Марцела Лички на пост главного тренера московского клуба.

«Прошлый сезон был для «Динамо» не очень удачным. Надеюсь, в новом сезоне результат будет гораздо лучше.

Что касается назначения Лички — он проделал хорошую работу. Тренер знает, как работать с молодыми футболистами», — передаёт слова Кураньи корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

«Динамо» завершило сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на девятом месте в турнирной таблице. Команда набрала 45 очков в 30 матчах. Марцел Личка в предыдущем сезоне возглавлял «Оренбург». Под его руководством команда стала седьмой в чемпионате России, заработав 46 очков. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит» (70 очков).