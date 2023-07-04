Личка выиграл первый матч в «Динамо» без половины основы. Но не всё так классно

Трансформация «Динамо» — одна из самых интересных тем лета в РПЛ. После отставки Славиши Йокановича клуб пригласил тренера с совершенно противоположной философией. Марцел Личка своей работой в «Оренбурге» показал, что ориентируется на атакующий футбол, и это смотрелось многообещающе, учитывая состав «Динамо». 4 июля команду под руководством нового тренера наконец удалось увидеть в деле — динамовцы провели товарищеский матч со «СКА-Хабаровск».

Матч «Динамо» и «СКА-Хабаровск» был интересен ещё и из-за небольшой тренерской дуэли: оппонентом Лички стал легенда «Рубина» Роман Шаронов. Марцел подошёл к дебютной игре без половины основы: не было Фёдора Смолова, Эли Дасы, Муми Нгамалё, Сабы Сазонова, Игоря Лещука, Луки Гагнидзе и Милана Майсторовича. Поэтому тренер начал экспериментировать с составом. На первый тайм «Динамо» вышло с защитником Станиславом Бессмертным, полузащитниками Иваном Зазвонкиным и Владиславом Карапузовым и нападающим Андреем Мазуриным в составе. Правда, в старте пришлось оперативно менять Матиаса Норманна, получившего повреждение.

Главной фишкой «Динамо» стал контрпрессинг: при потере мяча команда быстро и небезуспешно включалась в отбор на чужой половине поля. Также, несмотря на статус матча, футболисты активно боролись, часто шли в подкат. Особенно, что логично, отличались уже упомянутые вернувшиеся из аренд футболисты, которые явно хотели доказать новому тренеру, что достойны играть в основе.

А на 14-й минуте случился и первый гол «Динамо» при Личке. Правда, в этом моменте откровенно повезло: Карапузов прострелил с края штрафной, мяч срикошетил от защитника и нырнул в дальний угол.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Динамо».

И всё же фирменный футбол Лички организовать было трудно. «СКА-Хабаровск» во время атак «Динамо» плотно садился вниз и заставлял соперника действовать позиционно, блокируя быстрые вертикальные атаки.

«Динамо» продолжало владеть преимуществом, но на 30-й минуте пропустило на ровном месте. Роберто Фернандес после безобидной подачи с фланга красиво срезал мяч прямо за спину Антону Шунину. 1:1.

«Динамо» — «СКА-Хабаровск» Фото: ФК «Динамо»

Пока «СКА-Хабаровск» старался ограничивать пространство сзади, у «Динамо» ситуация была противоположной. Команда Лички допускала провалы в обороне, из-за чего футболисты соперника пару раз даже убегали вдвоём против двоих защитников. Хоть матч и товарищеский, для нового тренера «Динамо» это явный звоночек.

На второй тайм «Динамо» вышло в обновлённом составе и чуть прибавило в остроте у чужих ворот. Активен был Денис Макаров, который действовал по всему фронту атаки и периодически смещался с привычного правого фланга на левый. А помогали ему Даниил Лесовой и Вячеслав Грулёв.

Шанс для гола «Динамо» получило в середине второго тайма, когда Арсен Захарян подключился вторым темпом в штрафную и заработал пенальти. Бить пошёл Даниил Фомин — и снова не забил. Вратарь Ислам Имамов прыгнул в угол, но удар по центру оказался таким слабым, что голкипер легко отбил его ногами. А Фомин тем временем не реализовал уже третий пенальти подряд.

Шаронов тоже делал замены, но кадровых возможностей у него явно меньше, чем у Лички. Из-за этого «СКА-Хабаровск» практически забыл, что такое опасные моменты у чужих ворот. Вместо этого вперёд шло «Динамо», которое при такой игре чувствовало себя комфортно. В итоге на 82-й минуте динамовцы забили. Фомин всё же реабилитировался за пенальти, подловил соперника и идеально забросил мяч вперёд, Макаров убежал один на один с центра поля, обвёл Имамова и закатил в пустые ворота.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Динамо».

В концовке у «Динамо» были ещё моменты — Захарян, например, выходил один на один, но неудачно исполнил удар «черпаком». Но голов больше не случилось.

Очевидно, что по таким матчам сложно и рано делать выводы об изменениях в «Динамо». Куда интереснее будет проверка в конце недели, когда «Динамо» дважды за два дня сыграет с ЦСКА.