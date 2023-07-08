Владимир Федотов: Медина переходит в «Спартак»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подтвердил, что парагвайский полузащитник армейцев Хесус Медина переходит в «Спартак». По словам специалиста, Медина — легионер, поэтому его не особо волнует принципиальное противостояние между двумя московскими командами.

«Вчера весь день писали, что Медина в «Спартаке»? Ну, раз написали, значит, Медина в «Спартаке». Я не видел и всех формальностей не знаю, но раз пресса пишет… у нас многие с чьего‑то посыла знают, что это уже произошло, поэтому будем доверять им, что Медина в «Спартаке».

Он внёс хороший вклад в завоевание серебряных медалей и Кубка России. Это его заслуженная награда, мы не можем это проигнорировать. Он член нашей команды. Пока мы не увидели официального подтверждения контракта, где он подписывается в майке «Спартака». Поэтому он с нами и получит свою медаль, заработанную потом и кровью.

Легко ли его заменить в команде? Это диалектика футбола. Мы знаем, что в последнее время футбол — бизнес, так и происходит. Улучшенные условия, наверное, равны тому, для чего футболист развивается, идя по этапу своей карьеры — [ему] предлагаются лучшие условия. Плюс он легионер, его мало задевают отношения двух московских команд. Может, он слишком мало здесь, в этой команде, не проникся тем духом противоречия этого дерби. Поэтому, как говорится, всё сошлось. В этом плане мы не можем удерживать игрока. Или нам нужно наращивать свои финансовые предложения, а мы такой возможности не имеем. Поэтому Медина переходит в «Спартак», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».