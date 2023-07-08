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Червиченко: сегодня Медина выпендривается в ЦСКА, завтра будет выпендриваться в «Спартаке»

Червиченко: сегодня Медина выпендривается в ЦСКА, завтра будет выпендриваться в «Спартаке»
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о предстоящем переходе полузащитника ЦСКА Хесуса Медины в красно-белую команду.

«Если я правильно помню, то он должен играть на позиции Промеса. На опорника он не очень тянет — больше впереди. У «Спартака» проблема всех трансферных окон в том, что они покупают игроков не по выстроенной модели, а по какому-то только им известному шаблону, который не поддаётся логике. Почему-то для них имиджевая [составляющая] превалирует над спортивной.

В этом трансфере больше желания насолить клятому врагу. Если не получается обогнать их в спортивном плане, то обойти хотя бы на этом маленьком повороте. Цена тоже серьёзная. Я настороженно отношусь к вещам, которые происходят в армейском стане. Там мимо тебя ничего не пронесут. Деньги хорошие. Выдался случай расстаться с игроком, который не нужен, да ещё и получить кучу денег. У ЦСКА бизнес идёт отлично.

А что касается Медины, то сегодня он выпендривается у Федотова в ЦСКА, а завтра будет выпендриваться у Абаскаля в «Спартаке». Такое себе. Но вдруг он заиграет? Сейчас у меня больше скептицизма, чем оптимизма», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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