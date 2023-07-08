Сейду Думбия: готов ли рассмотреть предложения из России? Я подумаю

Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия, вышедший на поле на 80-й минуте встречи красно-синих с московским «Динамо» (0:5) в матче Братского кубка, рассказал, готов ли он рассмотреть переход в клубы Российской Премьер-Лиги.
«Нет сожаления, что закончил с футболом. У меня карьера длиною в 18 лет. Пока я ни о чём не говорю. В моём положении я взял паузу. Если будет предложение из России, то готов ли рассмотреть? Я об этом подумаю, если это будет.
Чувствую себя готовым играть в России на таком уровне? Физически было тяжело. Была большая пауза — я не тренировался и не играл. С тренировками можно вернуть всё. Сейду Думбия ждёт предложения из РПЛ? Нет (смеётся).
У футболиста бывает такой момент, когда наступает профессиональный тупик. Когда нужно время, чтобы сбросить всё ненужное с головы. А через некоторое время посмотреть на ситуацию с другой стороны и вернуться. На данный момент у меня такая ситуация. Мне нужно время, чтобы немного переосмыслить происходящее», — передаёт слова Думбия корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
- 8 июля 2023
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