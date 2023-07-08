Источник: «Спартак» отказался от идеи подписать Зиеша из-за требований по зарплате

Московский «Спартак» отказался от трансфера полузащитника «Челси» и сборной Марокко Хакима Зиеша из-за высоких требований по зарплате, а также из-за проблем футболиста с коленом, сообщает Metaratings.

По информации источника, представители Зиеша предлагали игрока московскому клубу и просили для него оклад в € 5 млн в год без учёта бонусов. «Спартак» отказался от этого предложения из-за высокой зарплаты Хакима и его проблем со здоровьем. Сейчас 30-летний марокканский футболист получит в лондонском клубе около € 6 млн в год.

Напомним, Зиеш был близок к переходу в «Аль-Наср», но не прошёл медицинский осмотр, после чего клуб снизил предлагаемую игроку зарплату на 40%. Марокканец не согласился с новым предложением.

В завершившемся сезоне Хаким Зиеш провёл за «Челси» 24 матча во всех турнирах и сделал три результативные передачи. Ранее марокканец выступал за «Аякс», «Твенте» и «Херенвен».