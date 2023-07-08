Нападающий «Балтики»: хочется верить, что будем собирать такие же аншлаги, как «Факел»

Нападающий калининградской «Балтики» Дмитрий Барков поделился ожиданиями перед сезоном-2023/2024, который команда проведёт в РПЛ.
«На сборах у нас всё так же, как и перед началом прошлого сезона. Работаем, как и работали раньше, только ответственность в два раза больше.
Чувствуется поддержка болельщиков перед сезоном. Все ребята переживают и хотят как можно больше радовать болельщиков, потому что они ждали выхода в РПЛ давно. Нам хочется как можно быстрее начать играть в Калининграде. У нас сейчас много игр на выезде, а наши болельщики нас ждут. Очень хочется верить, что мы будем собирать такие же аншлаги, как «Факел», – приводит слова Баркова Metaratings.
Напомним, по итогам сезона-2022/2023 «Балтика» заняла второе место в Первой лиге, получив прямую путёвку в РПЛ. В минувшем сезоне Барков принял участие в 24 матчах калининградцев в Первой лиге, забил два мяча и отдал столько же голевых передач.
- 8 июля 2023
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