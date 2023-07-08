Костылев: человеческих качеств и порядочности у Фернандеса — ноль

Ветеран московского ЦСКА Геннадий Костылев высказался по поводу возможного перехода бразильского защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».
«Обещал, обещал вернуться. А в итоге смотался. Человеческих качеств и порядочности – ноль. Все усилия направлены на то, чтобы заработать. Ни стыда, ни совести. Даже говорить об этом не хочется. Деньги, деньги, деньги… В Питере наверняка дали контракт побольше. Так что получил предложение, проглотил язык и поехал.
Можно ли теперь называть его предателем? Даже не хочется использовать это слово. Просто непорядочность. Все хотят получить, вырвать, ухватить лишнюю копейку.
Не знаю, будет ли Фернандес играть в «Зените». Я так понимаю, он мало играл в последнее время. Может и не пойти. Вообще, в таком возрасте надо стабильно держать форму, чтобы сохранить уровень. Если не играл — может и не пойти», — приводит слова Костылева «РБ Спорт».
Ранее сообщалось, что Фернандес подпишет с санкт-петербургской командой трёхлетнее соглашение с зарплатой € 2 млн в год.
- 8 июля 2023
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