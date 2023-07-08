Франк Онора перейдёт в «Боруссию Дортмунд»
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26-летний французский вингер «Бреста» Франк Онора в ближайшее время перейдёт в «Боруссию Дортмунд», сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».
По информации источника, устная договорённость о переходе футболиста уже заключена. Франк подпишет контракт с «Боруссией» до 2028 года. «Шмели» заплатят «Бресту» за трансфер около € 6–8 млн с учётом бонусных выплат. Для полноценного трансфера клубам осталось уточнить окончательные детали сделки.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в € 10 млн. В завершившемся сезоне-2022/2023 правый вингер провёл 33 матча в рамках французского чемпионата, в которых забил шесть голов и отдал пять результативных передач.
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