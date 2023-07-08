Кечинов: приезжающие легионеры до конца не осознают, что такое дерби ЦСКА — «Спартак»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов оценил готовящийся переход парагвайского полузащитника Хесуса Медины из ЦСКА в стан красно-белых.

«Приезжающие легионеры до конца не осознают, что такое дерби между ЦСКА и «Спартаком». Сейчас мы все прекрасно понимаем, что легионер играл за ЦСКА и отрабатывал деньги. Он понимает, что Федотов не будет ему особо доверять в новом сезоне — и даёт указание агенту искать новый клуб.

Абаскалю этот футболист очень понравился — это я слышал ещё в прошлом сезоне. Получается, что не нужен ЦСКА, а нужен «Спартаку». Если бы футболист был российским, то такое никогда бы не произошло. У российских футболистов есть понимание, что нельзя переходить в стан заклятых соперников.

Для Медины ситуация очень простая: он перешёл на более лучший контракт. Здесь в него уже не верят и шансов мало — он переходит на более лучшие условия. Не уверен, что Медина для «Спартака» станет усилением. Он играет на позиции левого вингера, где играет Промес. Но если это идёт от Абаскаля, то он его видит в своей схеме», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.