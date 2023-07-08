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Защитник ЦСКА Агапов прошёл первичное медобследование после получения повреждения

Защитник ЦСКА Агапов прошёл первичное медобследование после получения повреждения
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Защитник ЦСКА Илья Агапов прошёл первичное медобследование после получения повреждения в товарищеском матче с «Динамо» (0:5) в рамках Братского кубка. Как стало известно в результате обследования, футболист избежал тяжёлой травмы, сообщает пресс-служба красно-синих.

У Агапова диагностировали повреждение наружной боковой связки колена. Точные сроки лечения будут определены после оценки динамики стартовой терапии.

Агапов получил травму, махнув мимо мяча и неудачно приземлившись на колено во время голевой атаки «Динамо». Этот момент завершился забитым мячом нападающего бело-голубых Ярослава Гладышева (1:0), а Агапов был заменён на Кирилла Набабкина (28-я минута).

Агапов перешёл в ЦСКА в январе этого года из «Пари НН». Его контракт с красно-синими подписан до лета 2027 года.

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