Защитник «Крыльев Советов» Бейл может перейти в ЦСКА

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл может продолжить карьеру в ЦСКА. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, московский ЦСКА проявляет интерес к нидерландскому защитнику самарского клуба. Стороны уже провели переговоры. В субботу, 8 июля, футболист был в Москве.

Бейл перешёл в «Крылья Советов» летом 2021 года. В сезоне-2022/2023 на счету нидерландца 38 матчей за самарцев во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с «Крыльями Советов» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,8 млн.