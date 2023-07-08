Агент Бейла опроверг информацию об интересе ЦСКА к защитнику «Крыльев»
Поделиться
Штейнер Дитц, агент защитника «Крыльев Советов» Гленна Бейла, опроверг информацию об интересе ЦСКА к своему клиенту.
«Неправда, что ЦСКА интересуется Бейлом», — сказал Дитц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Бейл перешёл в «Крылья Советов» летом 2021 года. В сезоне-2022/2023 на счету нидерландца 38 матчей за самарцев во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с «Крыльями Советов» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,8 млн.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 июля 2023
-
23:45
-
23:36
-
23:24
-
23:17
-
23:03
-
23:00
-
22:46
-
22:46
-
22:30
-
22:27
-
22:26
-
22:21
-
22:13
-
22:08
-
21:58
-
21:56
-
21:56
-
21:41
-
21:36
-
21:36
-
21:33
-
21:13
-
21:09
-
21:04
-
21:00
-
20:51
-
20:43
-
20:40
-
20:37
-
20:30
-
20:26
-
20:19
-
20:09
-
20:08
-
20:04
Партнерский контент