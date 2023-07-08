Агент Бейла опроверг информацию об интересе ЦСКА к защитнику «Крыльев»

Штейнер Дитц, агент защитника «Крыльев Советов» Гленна Бейла, опроверг информацию об интересе ЦСКА к своему клиенту.

«Неправда, что ЦСКА интересуется Бейлом», — сказал Дитц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Бейл перешёл в «Крылья Советов» летом 2021 года. В сезоне-2022/2023 на счету нидерландца 38 матчей за самарцев во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с «Крыльями Советов» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,8 млн.